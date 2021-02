Bellê Solicita Manutenção em Praça do Jardim Bela Vista

O vereador Alexandre de Jesus Martin “Bellê” (Cidadania) fez indicação ao prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa (PSDB) solicitando a manutenção em uma praça ao lado a ETEC Elias Nechar devido ao grande número de pessoas que passam pelo local.

A praça que fica localizada entre as ruas Bebedouro e Guariba, no bairro Jardim Bela Vista, conta com brinquedos (alguns feitos de madeira), “que no momento estão quebrados impossibilitando o uso dos mesmos e podendo assim, causar algum acidente”, disse o vereador.

A escola foi fundada em 1948 e desde então oferece cursos práticos de ensino Profissional. Hoje, atende alunos de Catanduva e de quase trinta cidades regionais. Dispõe de atualizados laboratórios e os alunos do ensino Médio participam de projetos sociais (atendimento a crianças carentes que cursam a 5º série na rede estadual, com aulas de reforço e informática). A ETEC também faz projetos em parceria com as usinas de açúcar e álcool e com as prefeituras da região.

“Temos que dar total atenção a esses pontos onde há um grande fluxo de pessoas”, concluiu Bellê.

Da Reportagem local