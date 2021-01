Banco do Brasil se Nega a Falar Sobre Fechamento de Agência em Catanduva

O Banco do Brasil divulgou recentemente ajustes organizacionais e plano para desligamento de funcionários. Rumores davam conta de unidade em Catanduva poderia ser fechada nessa revisão estrutural. No entanto, o BB se negou a falar sobre fechamento de qualquer agência na cidade e apresentou apenas os ajustes a nível nacional. Em Catanduva, o banco possui atualmente quatro agências – na rua Pernambuco, rua Maranhão, Sete de Setembro e no Prédio do Fórum.

Anunciado no último dia 11, um conjunto de ações, na qual o banco fala em reforçar a competitividade e eficiência operacional. “O Banco avaliou suas unidades de negócios em relação ao desempenho financeiro de cada ponto, o potencial de negócios, o volume de utilização do ponto pelos clientes, a proximidade com outros pontos do BB e as características dos imóveis. O resultado do estudo levou ao encerramento de pontos, mudanças de tipologia e relocalizações de agências. As mudanças envolvem adaptações na rede de atendimento em 361 municípios. O BB manterá sua presença em todos eles, seja com outras unidades próprias já existentes, em 221 municípios, seja com correspondentes bancários “Mais BB”, nos demais. O objetivo foi trazer mais eficiência à rede de atendimento do Banco, propiciando recursos para abertura das unidades de atendimento especializado e buscando melhorar a experiência do cliente”, informa em nota.

Cita ainda que as mudanças nas agências acontecem a partir de 22 de fevereiro e serão precedidas de ampla comunicação aos clientes dessas agências em canais diversificados, como SMS, aplicativo para celular, Internet Banking, terminais de autoatendimento, além de correspondências, e-mail marketing e cartazes nas agências. “A mudança de agência é automática. Os clientes não precisam fazer qualquer procedimento adicional e podem manter seus cartões e senhas para transações na nova agência, mesmo que haja alteração no número da conta”.

Informa ainda a movimentação por meio de serviços digitais. “O BB também reforçará suas ações de incentivo ao uso de canais digitais, que já vem crescendo fortemente. Desde 2016, a quantidade de transações em guichês de caixa no BB reduziu 42%, enquanto o uso do mobile praticamente dobrou no mesmo período e já responde por 86% das transações, junto com o internet banking. Essa tendência não apenas continua como se acentuou fortemente durante a pandemia, antecipando em mais de um ano nossas projeções de uso dos canais digitais. Desde abril, o App do BB ganhou mais 4,7 milhões de usuários, totalizando 19,4 milhões, com uma média diária de crescimento 273% maior do que o período anterior à pandemia. O atendimento pelo WhatsApp também registrou crescimento expressivo chegando a quase 600 mil atendimentos por dia”.

Karla Konda

Editora Chefe