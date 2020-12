Avenida Pindamonhangaba Recebe Pavimentação em Segunda Faixa

A avenida Pindamonhangaba, agora duplicada, recebeu pavimentação asfáltica em sua segunda mão de direção. A obra é realizada pela empresa Coplan Construtora, também responsável por asfaltar a avenida Leonor Abdo Jorge com o valor R$ 175.352,61.

O asfalto tem sido feito no prolongamento da avenida Pindamonhangaba, no Bom Pastor (segunda faixa), conforme informou a prefeitura, no trecho que corresponde a avenida César Guzzi e a Valparaíso.

Serão, de acordo com edital da licitação aberta, cerca de 3 mil metros quadrados de pavimentação, além da construção de guias e sarjetas para os dois locais. O recurso para as duas obras de pavimentação faz parte de valores destinados pelo Ministério das Cidades. Em ambos locais, parte já foi pavimentada.

O convênio previa um total de 5,9 mil metros quadrados de pavimentação.

Neste novo contrato, a Coplan, poderá ficar responsável por concluir o pavimento necessário para toda a extensão das duas avenidas, conforme o convênio firmado em anos anteriores com o Ministério das Cidades.

No ano passado, toda a obra (nas duas avenidas) era estimada em R$ 487.779,23.

A avenida Pindamonhangaba, por exemplo, recebeu pavimentação em toda a extensão entre a rua Val Paraíso e a estrada Vicinal Primo Noveli, restando a realização da segunda faixa da avenida.

Karla Konda

Editora Chefe