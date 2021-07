AVANÇOS: Rumo Logística prossegue estudos para retirada dos trilhos do Centro; prefeito fala em 600 empregos

Equipes técnicas estão trabalhando para finalizar projeto do novo contorno ferroviário

Guilherme Gandini

Editor-Chefe

A concessionária Rumo Logística afirmou à reportagem do Jornal O Regional que suas equipes técnicas estão trabalhando para complementar os estudos necessários para a finalização do projeto do novo contorno ferroviário de Catanduva.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Rumo, a empresa já teve conversas preliminares com a Prefeitura de Catanduva a respeito das ações que serão realizadas, nos próximos anos, para retirada dos trilhos da área central do município.

A obra também é aguardada pelo prefeito Padre Osvaldo (PSDB), que estima a geração de pelo menos 200 empregos diretos e outros 400 indiretos. “A mudança da malha férrea vai aquecer a geração de emprego. A perspectiva de futuro é muito positiva.”

Em reunião no início do ano, o prefeito recepcionou Marcelo Rodrigues, Relações Governamentais da Rumo. A pauta teve como foco o projeto do novo contorno ferroviário, mas também a execução de roçagem no perímetro urbano e campanhas educativas conjuntas.

O investimento anunciado pela Rumo faz parte do plano de reestruturação da malha ferroviária de São Paulo, que engloba investimentos na ordem de R$ 6 bilhões que vão atender 72 municípios. A previsão é de que a obra em Catanduva seja concluída em 2025.

O projeto que será executado começou a ser traçado pela Prefeitura em janeiro de 2005 e, de lá pra cá, obteve todas as aprovações necessárias até ser incluído no plano de contrapartida da Rumo para a renovação antecipada do contrato com a União.