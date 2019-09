Auto Viação Suzano Oferta R$ 4 na Passagem e Prazo Recursal Termina na Quarta

Encerrando o período de recurso, prefeitura poderá finalizar licitação do transporte

Dando continuidade os procedimentos licitatórios para a concessão do transporte coletivo de Catanduva, foi aberto na semana passada o envelope com a proposta de preço apresentada pela Auto Viação Suzano, única habilitada para o certame. A empresa, que mantém um contrato emergencial com a administração ofertou cobrar R$ 4 pela tarifa. Mesmo valor cobrado atualmente e valor limite fixado pelo governo municipal.

Na quarta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Município a abertura de prazo recursal para quem discordar do resultado. O prazo expira nesta quarta-feira, dia 04. Caso não haja nenhuma oposição, a prefeitura deve fechar a contratação da Auto Viação Suzano.

Recentemente a empresa ampliou horários de ônibus. A ampliação nos horários foi determinada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), que oficiou a Auto Viação Suzano, empresa responsável pelo serviço na cidade. Antes, a maioria das linhas encerrava a operação às 22h.

A Vila Engrácia, por exemplo, em ônibus às 18h, 18h45, 19h45, 20h45, 22h, 22h50 e 23h30. Pachá: 22h; 22h50 e 23h30, FIPA: 22h; 22h50 e 23h30, Salles/ Theodoro: 22h; 22h50 e 23h30, Euclides/ Solo: 22h; 22h50 e 23h30, Tarraf: 22h; 22h50 e 23h30, Vila Celso: 22h e 23h30, Nosso Teto: 22h; 23h30, Jardim Amêndola: 22h; 22h50 e 23h30, Jardim Alpino: 21h30; 22h30; 23h30, Flamingo: 21h30; 22h30; 23h30, Gabriel Hernandes: 21h15; 22h15 e 23h30.

As demais linhas não sofrerão alteração de horários.

Karla Konda

Editora Chefe