Auto Viação Suzano Assume Transporte Coletivo na Quarta-Feira

AAuto Viação Suzano assume o transporte coletivo em Catanduva a partir da próxima quarta-feira. Os 20 ônibus da empresa estão na cidade e já foram vistoriados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos.

Ao todo serão 17 linhas (Sem alterações em horários), e a empresa deixará três veículos reservas.

Na semana passada, representantes da empresa fizeram a contratação dos funcionários. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, a Auto Viação Suzano entrevistou todos os trabalhadores que já atuavam no contrato emergencial com a Via Sol.

Boa parte dos trabalhadores devem continuar no trabalho. A Auto Viação Suzano assume o lugar deixado pela Via Sol, do Grupo Itamaraty, que cumpriu 180 dias em contrato emergencial. Enquanto isso, ainda está aberto o processo licitatório para a concessão dos serviços por 10 anos, prorrogáveis por igual período. As propostas serão conhecidas no dia 16 de agosto.

Os catanduvenses irão desembolsar o mesmo valor de tarifa com a Suzano. O valor da passagem é de R$ 4.

A Auto Viação Suzano tem investido em licitações do interior. Assume Catanduva, Birigui e Olímpia.

Enquanto isso

A Prefeitura de Catanduva encaminhou projeto de lei complementar à Câmara de Vereadores com intuito de autorizar a concessão de isenção do ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza à empresa que assumir o transporte coletivo. O objetivo é gerar mais um atrativo à licitação que está aberta.

A proposta é reduzir para zero a alíquota do ISSQN a ser aplicada aos serviços de transporte coletivo, acarretando na isenção total do imposto à concessionária.

Na exposição de motivos do projeto, a prefeita Marta do Espírito Santo Lopes frisa que o último certame realizado para a concessão do transporte foi infrutífero, tendo a participação de uma única empresa – que acabou inabilitada por questões técnicas.

“Essa é mais uma medida que estamos tomando, junto a mudanças já feitas no edital, para tornar os serviços de transporte coletivo mais atrativos para empresas que possam prestar um bom atendimento à comunidade”, comenta Marta.

A expectativa da Prefeitura é que a isenção seja levada em conta nos cálculos das empresas concorrentes e que isso reflita de forma favorável na definição da tarifa.

A isenção proposta toma como base a legislação federal, que coloca os serviços de transporte coletivo como uma das três exceções que podem ser objeto de isenção total do ISSQN, conforme leis complementares nº 116/2013 e 157/2016.

O projeto deve entrar na pauta da Câmara no início de agosto.

