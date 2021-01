Aumento em Ocupação de Leitos Faz Hospital Racionalizar Cirurgias

O aumento na ocupação de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, fez com que o Hospital Unimed São Domingos racionalize as cirurgias eletivas. Procedimentos serão realizados nas situações de urgência e emergência.

Dados do HUSD mostram que da véspera de Natal até ontem, o crescimento no número de internações foi de 125%. São no total, nove pacientes internados na Unidade Respiratória do HUSD. Para representantes da instituição de saúde, o aumento de pacientes internados pode estar relacionado às festividades de fim de ano e o contato entre as pessoas neste período. Até o momento, de acordo com o boletim, são quatro pacientes internados na UTI da Unidade Respiratória, todos confirmados para Covid-19. Outros cinco pacientes estão na Enfermaria da unidade, sendo quatro confirmados para a doença e um aguardando resultado. Do total de internações, três são de Catanduva. Dois óbitos foram registrados nesta semana, sendo um confirmado para Covid-19; trata-se de mulher de 84 anos. O outro aguarda resultado.

Por conta do aumento de internações, a inauguração da nova ala de Quimioterapia, agendada para 8 de janeiro, foi adiada. Uma nova data ainda não foi definida. “Mantemos o hospital e equipe estruturados para o atendimento aos pacientes, seja por casos de Covid ou outras doenças. Entretanto, é necessário que a população também faça a sua parte e mantenha o distanciamento social e demais meios preventivos para coibir a proliferação deste vírus que, inclusive, já apresenta uma nova cepa”, disse o presidente da operadora, o oftalmologista José Renato Pizarro.

No Hospital Emílio Carlos a taxa de leitos é ainda mais preocupante. Na enfermeira todos os leitos estão ocupados. São 16 pacientes de outros municípios e seis de Catanduva na enfermaria. Na UTI, 85% de ocupação – com 14 internados de outros municípios e 3 pacientes de Catanduva.

De terça-feira para quarta-feira foram confirmados outros 14 casos de Covid-19, como mostra o boletim do coronavirus divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, num total de 6.754 pacientes que testaram positivo para o coronavirus.

Karla Konda

Editora Chefe