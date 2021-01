Aulas Presenciais na Educação Infantil Particular Serão Permitidas a Partir do dia 18

Aulas presenciais na educação infantil na Rede Particular de Ensino poderão ser iniciadas a partir do dia 18 de janeiro, conforme decreto municipal publicado ontem no Diário Oficial do Município.

O decreto ressalta que o Governo do Estado de São Paulo permitiu o retorno das aulas presenciais e instituiu o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para a Covid-19 e o município acompanha as medidas adotadas.

De acordo com o documento, Fica autorizada a retomada das aulas e atividades presenciais nas unidades de Educação Infantil da rede privada, que atendem berçário, maternal e pré-escola, sob a jurisdição da Secretaria Municipal de Educação a partir de 18 de janeiro de 2021, mas deverá ser observado o Protocolo Sanitário do Plano São Paulo, disponível em www.saopaulo.sp.gov.br, a fim de padronizar as medidas de segurança a serem adotadas.

Também fica a critério de cada escola a opção pela adoção de jornada integral ou parcial e a limitação de até 70% do número de alunos matriculados. Além disso, no ato da matrícula, os pais ou responsáveis deverão assinar Termo de Orientação e Ciência. “Competirá às Secretarias Municipais de Educação e de Saúde conjuntamente emitirem normas de protocolo sanitárias adicionais, sempre que julgarem necessário”, assina o prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa.

O documento foi publicado depois de reunião realizada na semana passada entre a secretaria, o prefeito e representantes de escolas infantis particulares em Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe