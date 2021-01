Aulas na Rede Municipal de Ensino Começam no Dia 3 de Fevereiro

Aulas na rede municipal de ensino começam no dia 03 de fevereiro. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de resolução publicada, definiu todo o cronograma do ano. Inicialmente, as aulas ocorrerão de forma virtual. A medida segue a orientação do Plano São Paulo, as diretrizes da Secretaria Estadual de Educação, o Conselho Estadual de Educação e também as especificidades da rede municipal de ensino que atende crianças do Infantil, anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

“O nosso plano estratégico prevê as atividades remotas, inicialmente para o mês de fevereiro, acompanhando a evolução da COVID-19 e retomando as aulas presenciais quando estivermos em uma situação, dentro do Plano São Paulo, mais viável para que essa retomada presencial aconteça, dentro de todos os protocolos de segurança”, destaca a secretária de Educação, Cláudia de Carvalho Cosmo.

Conforme o cronograma, as primeiras semanas do mês de fevereiro serão destinadas às atividades de adaptação, entrega de material didático e acolhimento também nas escolas, com o objetivo de que os alunos possam novamente se reaproximar das unidades escolares que foram reconfiguradas para conter a disseminação da COVID-19 e atender ao mesmo tempo, o aluno do ponto de vista pedagógico.

“As atividades serão, primeiramente, remotas e nos espaços escolares voltadas à adaptação, acolhimento e readaptação nos espaços escolares. Temos por eixo a garantia da vida dos alunos, familiares, professores e demais funcionários. Entendemos que vivemos, entre janeiro e fevereiro, com o novo pico da COVID-19 e retomar as aulas presenciais nesse momento é um grande risco para a população escolar e a população catanduvense”, complementa a secretária.

O fornecimento dos kits alimentação permanece. O agendamento para a distribuição é feito diretamente entre os funcionários de cada uma das escolas com os pais ou responsáveis dos alunos. O objetivo das atividades escolares remotas é o de minimizar os efeitos que a pandemia tem gerado, não só no setor socioeconômico, como também no emocional, pedagógico e cognitivo.

Da Reportagem Local