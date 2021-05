Audiência Pública Para Elaboração da Lei Orçamentária do Município de 2022

O Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, vereador Gleison Begalli Rocha e o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Nelson Roberto Tozo, convidam toda a população em geral, associações, sindicatos e demais entidades de Catanduva para comparecerem a Audiência Pública que acontecerá no dia 14/05 (sexta-feira), às 15 horas.

Na ocasião será discutido o Projeto de Lei 74/2021, oriundo do Chefe do Executivo Municipal que “Estabelece as Diretrizes a serem observadas na Elaboração da Lei Orçamentária do Município para o Exercício de 2022”.

Será mantida, devido ao Plano São Paulo, a capacidade de 25% de lotação de público no Plenário.

A audiência será transmitida pela página do Facebook da Câmara Municipal.

As sugestões deverão ser encaminhadas pelo e-mail: audienciapublica@catanduva.sp.leg.br até o dia 14/05 às 14 horas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local