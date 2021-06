Audiência Pública Anuncia Criação de Microrregião e Reforma das Vicinais

Ontem (29) aconteceu a live de audiência pública que trazia como tema muitas novidades. A Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR) realizou sua a sétima audiência pública do projeto de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo para debater a criação da Microrregião de Catanduva, composta por 13 municípios. O evento contou com presença do Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira, representantes e autoridades de Catanduva e com a presença do Vice-Governador de São Paulo e Secretário de Governo, Rodrigo Garcia.

Os objetivos do Projeto de Desenvolvimento Regional é constituir uma nova divisão regional administrativa comum a todos os setores da instituição do Estado e também de reorganizar os municípios em regiões, que já estão conectadas, sem divisas e com muita interação. Isso facilita o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse regional, além de criar instrumentos para uma governança interfederativa.

Os municípios de Ariranha, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Santa Adélia e Tabapuã compõem a proposta da nova unidade regional.

Em razão da pandemia de COVID-19 e das medidas de restrição para evitar sua disseminação, a audiência teve um número limitado de lugares para a participação presencial. O evento também foi transmitido ao vivo pelo canal do Youtube da Secretaria de Desenvolvimento Regional, no link https://youtu.be/bWFDasvYPbg, na página do Facebook da Secretaria de Desenvolvimento Regional (@desenvolvimentoregionalsp) e no site da Secretaria de Desenvolvimento Regional (www.sdr.sp.gov.br). A população dos 13 municípios da região de Catanduva ainda poderão apresentar sugestões até o dia 15 de junho pelo e-mail audiênciapública@sp.gov.br.

Dentre as novidades foi anunciado a assinatura de autorização para reforma de estradas vicinais nos municípios de Catanduva, Catiguá, Elisiário, Itajobi, Marapoama, Novo Horizonte, Paraíso, Pindorama, Pirangi, Urupês e Vista Alegre do Alto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local