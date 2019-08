Atraso em Obra Faz Prefeitura Cancelar Contrato Para Galeria na Dona Engrácia

A prefeitura de Catanduva rescindiu o contrato com a empresa HT Construções que era responsável por obra de galerias pluviais na avenida Dona Engrácia. O termo de rescisão contratual foi publicado no Diário oficial de terça-feira.

De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, apenas 30% das obras no local foram concluídas.

Para o término do trabalho, a administração pretende abrir uma nova licitação nos próximos dias, ainda sem data definida. A empresa que realizava a galeria receberá seguindo o cronograma do que foi executado. A próxima interessada em dar sequência no trabalho receberá uma ordem de serviço estimada em aproximadamente R$ 161 mil.

Todo valor da contratação é de R$ 209 mil. Ao todo a prefeitura de Catanduva pretende construir quatro quilômetros de galerias.

Há sete meses, a administração divulgou a informação e a extensão contabilizava também obras na rua Antonio Girol e Altair que já foram concluídas. Estão sendo investidos em torno de R$3,5 milhões, cujos resultados prometem, de acordo com nota enviada, serem constatados em médio prazo por quem sofre há décadas com o problema.

Segundo os técnicos do setor, o número exato a ser construído será de 4.136,5 metros de galerias de águas pluviais, com 195 bocas de lobo instaladas. Conforme a prefeitura, “outras galerias foram concluídas no bairro Pedro Nechar, dando fim aos transtornos causados pela força da água que descia pela rodovia sem escoamento adequado, e na Vila Soto, em trechos das ruas Cardoso e Tietê, fruto de contrapartida da MRV”.

Trabalhos realizados pela Saec – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva também juntaram esforços para dar fim a grandes erosões em dois bairros. No Jardim Imperial, foi construída uma barragem de contenção de cinco metros de altura para elevar o nível de fundo do canal e proteger a tubulação de esgoto que o atravessava e que, anteriormente, havia rompido.

Moradores tiveram de aguentar o mau cheiro provocado pelo esgoto por mais de quatro anos. O serviço foi finalizado pela autarquia em abril de 2017.

Já no Glória 5, foram executadas galerias de águas pluviais na rua Lagoa Real a fim de melhorar a drenagem. A falta de galerias provocou uma grande erosão, já que a água de chuva vinda do bairro escoava sobre a área de preservação permanente próximo ao Córrego Retirinho.

Da Reportagem Local