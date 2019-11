Associação Pão Nosso Recebe Van Comprada Por Meio de Emenda Parlamentar

A Associação Pão Nosso recebeu na terça-feira uma Van, zero quilômetro adquirida pela prefeitura por meio de uma emenda parlamentar.

A entrega das chaves do veículo foi realizada pela prefeita Marta do Espírito Santo.

Na ocasião, foi assinado o Termo de Cessão de Uso de Bem Público pela administração municipal e a Organização Social beneficiada. “É gratificante contribuir com as ações sociais que tão bem servem a comunidade e precisam de estrutura para desenvolver as atividades”, ressalta a prefeita Marta.

Junto a representes da associação, o presidente das obras sociais, padre Osvaldo de Oliveira Rosa assinou a documentação. A secretária de Assistência Social, Neusa Peres, o secretário de Administração, Siguimar Pastori Filho, e o vereador Wilson Paraná, apoiador da iniciativa, acompanharam o ato.

“Para nós será muito útil o veículo. A entidade tem várias ações, em diferentes pontos da cidade e precisamos de transporte para a locomoção, tanto de usuários, quanto para outras necessidades inerentes”, afirma padre Osvaldo.

Os recursos aplicados na compra do veículo são provenientes de recurso federal, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), via emenda parlamentar do deputado Vanderlei Macris (PSDB).

A organização beneficiada pela doação da Prefeitura atua na área de Proteção Social Básica. Como parte dos trâmites, a prefeita sancionou a lei municipal nº 6.032/2019, que autoriza o município a efetuar a cessão de uso do veículo. Antes, o projeto recebeu aprovação da Câmara de Vereadores.

Karla Konda

Editora Chefe