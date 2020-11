Assintomáticos Seguem Sem Testagem Gratuita, Diferentemente de Outros Municípios

Pessoas que não apresentam sintomas da Covid-19 e que não tiveram contato com infectados pela doença seguem em Catanduva sem testagem gratuita, diferentemente de outros municípios que realizam, inclusive, mutirões de exames rápidos, como é o caso de São José do Rio Preto.

Por lá, a Secretaria Municipal de Saúde, utilizando testes distribuídos pelo Instituto Butantã segue a estratégia que visa identificar a extensão da transmissão da doença em determinadas populações ou grupos populacionais, por meio da identificação de resposta imunológica. Um caminhão está instalado em uma Praça da cidade para testar até mesmo pacientes assintomáticos que passam pelo local. Além desses, um público alvo também é testado crianças de 3 a 14 anos, professores da rede pública de ensino, adultos de 15 a 29 anos, idosos acamados, pacientes atendidos nos Caps e Complexo de Doenças Crônicas Transmissíveis.

De acordo com o secretário de saúde de Catanduva, Ronaldo Carlos Gonçalves Júnior, esquema semelhante o de Rio Preto também foi realizado em Catanduva, mas com um grupo de profissionais menor que o da cidade vizinha. Segundo ele, a cidade foi uma das 30 primeiras a ter essa investigação sobre extensão da transmissão.

Naquela ocasião, os critérios estabelecimentos eram de testagem em grupos de segurança publica, da saúde, assistência social e pessoas assintomáticas que tiveram contato com pessoas que testaram positivo para a Covid-19.

Atualmente o município testa os pacientes que apresentam sintomas e procuram pelo serviço de saúde. “Desde o início da pandemia, o município já lançou mão de diversos tipos de testagem. Trabalhamos com inquérito sorológico, testou grupos específicos, como por exemplo, profissionais de saúde, de limpeza, assistência social. Para levantar o perfil do comportamento da doença em Catanduva. A mais recente foi com o instituto Butantã, com todos os profissionais de saúde relacionados ao SUS. Que o município de Catanduva fez parte do primeiro lote desse inquérito”, disse.

Em Catanduva foram testadas mais de 20 mil pessoas. Dados indicam, segundo o secretário, que 75% dos pacientes com sintomas que fazem o exame, confirmam a Covid-19. E os outros grupos variam. Grupos de profissionais de saúde assintomáticos 7% de positividade, grupo de segurança pública, assintomático, 3% testou positivo.

“Então temos um panorama do comportamento da Covid-19 no município”, disse o secretário.

Ao todo, a cidade tem registrado 5947 casos positivos da doença, 12694 negativos e 167 mortes.

Karla Konda

Editora Chefe