Artigos da LOM e Regimento da Câmara São Considerados Inconstitucionais

Artigos da Lei Orgânica do Município e do Regimento da Câmara de Catanduva que tratam sobre crimes de responsabilidade e normas processuais foram considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado, já transitado em julgado. Esses artigos foram os que basearam a cassação do ex-prefeito Afonso Macchione Neto, pela Câmara. E a ação Direta de Inconstitucionalidade foi movida justamente por Macchione, quando estava no cargo e antes de todos os procedimentos para a cassação.

A decisão foi publicada recentemente. E abre discussão sobre o ex-prefeito poder buscar meios de retornar ao cargo máximo do Executivo Municipal.

De acordo com a sentença do TJ, Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito impugnando os artigos 73, 73 “A”, 73 “B”, 74 e 75 da Lei Orgânica do Município e os artigos 69 e 204 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Catanduva. Macchione alegava que compete à União legislar sobre crimes de responsabilidade e suas normas; Dizia ainda que se tratava de ofensa ao disposto no artigo 144 da Constituição do Estado.

“O pedido deve ser julgado procedente, declarando-se a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, por evidente violação ao artigo 144 da Constituição Paulista, em razão da inobservância da competência privativa da União prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que, embora a autonomia dos Municípios esteja constitucionalmente assegurada, as Constituições da República e do Estado de São Paulo estabelecem que as capacidades de auto-organização e de autolegislação dessa entidade federativa devem observar os ditames da Lei Fundamental do país e da Constituição Estadual. Não pode o Município, à guisa de legislar sobre interesse supostamente local, invadir competência privativa da União, delegável aos Estados apenas mediante Lei Complementar, e com especificidade quanto à matéria excepcionada, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Constituição da República”, consta em relatório do desembargador Márcio Bartoli. A decisão consta que os efeitos seriam “Ex Tunc”, termo jurídico em latim que significa que tenha efeitos retroativos, desde o início ou desde que a ação foi movida.

Os artigos considerados inconstitucionais tratam exatamente dos procedimentos para abrir a comissão processante, a votação, dentre outros.

Em entrevista para O Regional, o ex-prefeito Afonso Macchione Neto afirmou que pretende, a partir de agora, tentar “derrubar” a decisão do Legislativo. “Sim, pretendo restabelecer a verdade. É importante que a população saiba que a minha cassação foi um ato absolutamente político. Algumas semanas atrás, o Promotor também já havia arquivado as acusações feitas pela Câmara, sobre o uso dos ônibus da Prefeitura, nas férias escolares, para o transporte coletivo. Foi um ato de extrema necessidade e não tínhamos outra saída em função das dificuldades em contratar uma empresa emergencialmente. Procuramos atender a população e, infelizmente, a Câmara não concordou com o uso dos nossos ônibus, adquiridos com o dinheiro da população, com os motoristas de férias, que prontamente contribuíram em um momento tão difícil que passamos. Provavelmente, queriam ver a população desesperada, o comércio, em pleno Natal sem os habituais compradores, enfim, seria o caos pretendido. Muito ajuda quem não atrapalha e a Câmara não ajudou em nada. Pelo contrário, provocou a situação a que chegamos. Sofremos tanto pra encontrar a solução menos traumática para a população que quando aconteceu a cassação já esperávamos por ela. O motivo encontrado para me cassar foi o de ter posto os ônibus, mas seria cassado também se não tivesse posto”, disse Macchione.

Karla Konda

Editora Chefe