Ari e Cândido Elaboram Projeto Complementar Para Alterar Lei da Saec

O presidente da Câmara de Catanduva, Aristides Jacinto Bruschi e o vereador Nilton Lourenço Cândido elaboraram projeto de lei complementar (PLC)que altera a lei de criação da Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (Saec) com o objetivo de que a prefeitura utilize os recursos do superávit para o pagamento do dissídio dos municipiários. De acordo com a proposta, o parágrafo único do artigo 12 da lei passa a ser, se aprovado, o seguinte: “O valor repassado será obrigatoriamente destinado às ações relativas à obras de saneamento, serviços ambientais, pagamento de débitos relativos à folha de pagamento dos servidores municipais, inclusive em relação ao dissídio de 2015, pagamento de débitos da Prefeitura de Catanduva com o Instituto de Previdência dos Municipiários, pagamento de débitos do Instituto Municipal de Ensino Superior”

Na lei atual, consta no mesmo parágrafo o seguinte. “O valor será obrigatoriamente destinado a obras de saneamento e serviços ambientais”.

Na exposição de motivos do projeto, os parlamentares afirmam que justiça-se a proposta a fim de que o prefeito possa aplicar o superávit da receita da Saec no exercício anual em que houver, nas necessidades mencionadas acima.

Durante a sessão ordinária, o vereador Enfermeiro Ari comentou sobre o projeto. “Quero aqui cumprimentar o vereador Nilton Cândido que teve a visão de que se mexermos na lei que criou a Saec, a prefeitura pode ter o dinheiro para pagar o dissídio. O prefeito teria ai em dois anos a possibilidade de ter R$ 30 milhões em caixa que daria até para pagar a vista o valor aos funcionários”, disse.

O projeto tem ainda de passar pela Casa de Leis e ser sancionado pelo Executivo

Karla Konda

Da Reportagem Local