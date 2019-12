Aprovação de Proposta Para Projeto Jovem em Cena Depende de Adequação

A aprovação pelo Governo do Estado de proposta para continuidade do projeto Jovem em Cena, da Prefeitura de Catanduva, está em fase de análise e depende de adequação do projeto.

Um comunicado foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do Estado e lista projetos enviados ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) com resultado final de análise preliminar.

A prefeitura de Catanduva pleiteia, por meio do Condeca, recursos na ordem de R$ 624 mil para dar sequencia ao projeto já iniciado no ano passado.

A Secretaria de Assistência Social apresentou ao Governo do Estado o projeto “Jovem em Cena” com intuito de obter recursos para realização de cursos de capacitação para o público jovem.

Esse trabalho já vem sendo desenvolvido, fruto de repasse obtido no ano passado no valor de R$ 450 mil, com contrapartida de R$ 40 mil da Prefeitura. As aulas foram ministradas no Caic Jovem e no Lar Mensageiros do Amor. Eles participaram de cursos ministrados pelo Senac em diferentes áreas.

Conforme plano de trabalho, a iniciativa social visa atender menores, com idades entre 14 e 18 anos, em situação de vulnerabilidade, com ações que ampliem a possibilidade de inserção no mundo do trabalho e a participação na sociedade. Os participantes recebem passes de ônibus e vale-alimentação.

“A Comissão de Seleção resolve e torna público o resultado de análise preliminar da Etapa competitiva de Avaliação das Propostas do Edital de Chamamento Público 02 CONDECA/SEDS-2018/2019, dos projetos recebidos e analisados, e ainda, retifica eventuais informações das Organizações/Prefeituras interessadas, conforme contato com Comissão”, consta no documento.

As propostas das Organizações/Municípios consideradas aptas com pendências de adequação poderão retirar seu Certificado de Captação no Condeca e/ou solicitar o mesmo via correio eletrônico: condeca@seds.sp.gov.br. Os certificados desta categoria ficarão condicionados às pendências de adequação constantes no parecer da Comissão, e serão encaminhadas para as Organizações/Municípios para ciência.

“De acordo com o Edital, todos os projetos continuam sob análise desta Comissão de Seleção, e após a fase de Captação de Recursos, serão classificados de acordo com os critérios do referido certame”.

Karla Konda

Editora Chefe