Aplicativo ‘Fiscalize Com o TCESP’ Canal de Comunicação Direto do Cidadão

O aplicativo “Inspecione com o TCESP” do Auditor do Estado de São Paulo (TCESP) já foi baixado 9.330 vezes desde seu lançamento, em 2016. A plataforma será concluída em julho por cinco anos e pretende permitir aos usuários avaliar serviços públicos relacionados a saúde, educação, segurança e infraestrutura.

De acordo com o Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) do Tribunal de Contas, a pesquisa levou em consideração o número de downloads de aplicativos das lojas digitais Google Play e AppStore.

Compatível com smartphones e tablets equipados com sistemas operacionais Android e iOS, o “Inspecione com TCESP” registrou 5.738 downloads no Google Play e 3.592 downloads na AppStore.

Desenvolvido com a finalidade de ser um canal de comunicação direto do cidadão com a Corte de Contas paulista, o aplicativo, gratuito, está disponível para instalação no Google Play por meio do link https://bit.ly/3pIeF4r e pela AppStore pelo endereço https://apple.co/2TO2mrg.

Por meio da plataforma, os cidadãos podem enviar textos, fotos, vídeos e outros dados relevantes sobre possíveis irregularidades na prestação de serviços públicos por órgãos e entidades jurisdicionados ao Tribunal de Contas.

As informações são transmitidas diretamente ao setor de Tecnologia da Informação e de Fiscalização do TCE para análise e cruzamento de dados, podendo subsidiar ações de fiscalização ordinárias e extraordinárias.

Ariane Pio

Da Reportagem Local