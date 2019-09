Apartamentos no Alto da Boa Vista São Inseridos em ‘Novo’ Programa Habitacional

O Governador João Doria, o Secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, e o presidente da CDHU, Reinaldo Iapequino, apresentaram ontem a primeira fase do programa Nossa Casa, que começa com a construção de 26.735 unidades habitacionais em mais de 120 municípios do Estado. Catanduva está inserida na lista, com 112 apartamentos no bairro Alto da Boa Vista, porém, o convênio é antigo. Foi firmado em 2016 e sofreu alterações neste mês.

Dentre elas, o aditivo reduz o prazo de obra de 48 meses para 36 e determina renda bruta do beneficiário entre R$ 1.200,00 e R$ 5.817,75.

Os 112 apartamentos da CDHU em Catanduva faz parte do pacote de imóveis populares que teve a liberação para obras no ano passado. Há ainda um processo na Justiça determinando a paralisação dos trabalhos em outro conjunto da CDHU, com 70 apartamentos, no mesmo bairro. A construção dos blocos de 112 apartamentos não teve início, mas segundo divulgação do Estado deve ficar pronto até 2021, com serviços iniciados em até 90 dias.

Esse conjunto Habitacional, que era chamado de Catanduva O, entra agora na modalidade Nossa Casa CDHU. Nesta modalidade, as unidades serão edificadas em terrenos doados pelos municípios e caberá à CDHU a elaboração dos projetos e o chamamento empresarial para selecionar as empresas que executarão o empreendimento. A contratação das construtoras será feita pela Caixa Econômica Federal e os subsídios serão concedidos para quem tem renda familiar mensal de até cinco salários mínimos. “Os terrenos para as primeiras 11 mil unidades já foram disponibilizados pelos municípios, os projetos estão prontos e as obras serão iniciadas em até 90 dias, com a conclusão prevista para 2021”. À CDHU compete, ainda, a seleção dos beneficiários, por meio de sorteio, antes do início das obras. Conforme a ordem de classificação do sorteio, as famílias serão encaminhadas à Caixa para a obtenção do financiamento habitacional. As prestações só começarão a ser pagas após a entrega do imóvel.

O Nossa Casa foi instituído pelo Decreto estadual nº 64.419 e estima investimento de R$ 1 bilhão na construção 60 mil unidades até 2022. O programa promoverá parcerias entre o Estado, as prefeituras e a iniciativa privada para fomentar a produção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda.

Karla Konda

Editora Chefe