André Beck Sugere ao Executivo Venda de Imóveis Para Pagamento do Dissídio

O vereador André Beck sugeriu ao Executivo a venda de imóveis do patrimônio municipal para que a prefeitura consiga quitar a dívida do dissídio dos servidores de 2015. Na terça-feira, o presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), Roberto José de Souza, afirmou que a decisão sobre o pagamento depende do Tribunal de Justiça e, que se a prefeitura for obrigada a pagar, os servidores correrão o risco de ter salários atrasados, por conta da falta de dinheiro.

Beck sugeriu a venda de alguns imóveis como o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, na rua Pará, o da Equipe de Combate ao Aedes, na rua Amazonas, o prédio do programa antitabagismo, na Aracaju e o antigo prédio da Funerária Municipal, também na rua Amazonas.

“Uma dívida que já se arrasta há um longo período. Hoje ela esta em R$ 30 milhões, no começo da gestão estava próxima a R$ 10 milhões, então, seguindo uma tendência que ocorre no governo federal e no governo do estado que também esta vendendo imóveis para quitação de dívidas, até a prefeitura de São Paulo tem feito isso, temos de priorizar a venda desses ativos”, disse o parlamentar. O vereador afirma ainda que a prefeitura poderia conseguir valor suficiente para o pagamento principalmente porque os prédios são no centro da cidade. “Hoje é uma tendência de você deslocar órgãos públicos para regiões fora do centro que é um local difícil de estacionamento e consegue levar desenvolvimento para outras regiões da cidade. Então pedimos que faça uma licitação, uma avaliação prévia, possa quitar essa dívida. Não tem cabimento você ter uma dívida que aumenta dia a dia de forma exponencial e você não dispor do patrimônio que possui. O conselho de saúde, onde era antiga funerária, o programa de combate ao tabagismo, também o próprio prédio de saúde, são prédios que podem reverter um valor expressivo aos cofres públicos e diminuir a divida pública, melhora avaliação junto ao tribunal de contas, aumenta a capacidade de investimento da prefeitura e pode remanejar para outros imóveis da prefeitura, com menos desperdício, o paço municipal pode absorver algum departamento.

Mais adiante, se puder adquirir outros imóveis, nada impede, o valor em bairros que é mais competitivo”.

Karla Konda

Editora Chefe