Ampliação em Escola Municipal Deverá ‘Acolher’ 125 Alunos a Mais

Ampliação em escola municipal Luzia Aparecida Sestito Gradella, no Nova Catanduva I deverá atender mais 125 alunos dos bairros próximos. A informação é da prefeitura de Catanduva que estima ter os trabalhos finalizados em cinco meses.

Conforme a Secretaria Municipal de Educação, o objetivo é atender a demanda escolar da população daquela região e diminuir o número de crianças transportadas para outros bairros.

O valor total da obra é de R$ 344,6 mil e teve início em julho deste ano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento, os serviços incluem a implantação de quatro novas salas de aulas, além de instalação de equipamentos de combate a incêndios, como hidrantes e demais itens que visam garantir a segurança de alunos, professores e demais funcionários da instituição de ensino.

“A ampliação atenderá a demanda de alunos do bairro, melhorando o espaço para os alunos, que não precisarão mais ser transportados, estudando próximo de suas residências. Isso irá colaborar para um melhor desempenho na aprendizagem”, comenta a secretária municipal de Educação, Tânia Aparecida Ribeiro Fonseca.

A escola Gradella fica localizada na avenida das Uvas, nº 331, e atende 456 crianças do Ensino Infantil e Fundamental

Karla Konda

Editora Chefe