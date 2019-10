Amarildo Davoli Solicita Audiência Pública Para Discutir Sobre Mobilidade Urbana

O Vice-Presidente do Legislativo Catanduvense, Amarildo Davoli, elaborou um requerimento, endereçado à prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, solicitando que seja promovida uma audiência pública, para discutir a mobilidade urbana de Catanduva, em especial os efeitos do trânsito de composições ferroviárias em cruzamentos.

No documento, o parlamentar, ressalta a importância de convidar representante(s) da empresa RUMO – concessionária de transportes ferroviários; do Ministério Público Federal; do Ministério Público Estadual, da Câmara Municipal; da sociedade civil organizada, da imprensa falada, escrita e televisiva, bem como a Secretária de Trânsito de Catanduva e a população catanduvense em geral.

Amarildo Davoli salienta ainda, que mobilidade é um assunto extremamente importante e que tem que ser discutido o mais rápido possível, para que não haja prejuízos à população.

“Mobilidade urbana é um assunto que tem que ser discutido por todos. Há muito tempo a população catanduvense vem sofrendo com a passagem do trem dentro da nossa cidade. Muitas das vezes, os trens passam em horários de pico e atrapalham a população que está indo trabalhar, ou então na hora do almoço, tendo que desviar a rota e fazer um caminho muito mais longo e consequentemente perdendo seu tempo. Com este requerimento, sugiro que seja feita uma audiência pública para que todos possam discutir e achar o melhor caminho para resolver esse problema. Tenho certeza, que se for colocado um painel informativo com os horários fixos do itinerário da locomotiva, esse problema seria reduzido”.

Da Reportagem Local