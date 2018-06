Amarildo Davoli Critica Falta de Fiscalização Sobre Código de Postura Bancário

O vereador Amarildo Davoli (PSB) criticou de suposta falta de fiscalização das agências bancárias da cidade durante o ‘Pinga Fogo’ da última sessão ordinária antes do recesso. O parlamentar citou exigências da Lei do Código de Posturas e reclamou de constrangimentos que os cidadãos passariam na entrada das agências.

“Está uma vergonha. Tem uma lei de postura bancária que inclusive foi o Pereira que fez e depois foi modificada pela Ana Paula Carnelossi e pelo (Nelson) Tozo que diz que os bancos tem que ter banheiro, tem que ter água mineral, tem que ter cadeira de rodas para deficiente, tem que ter porta giratória, tem que ter um monte de coisas. O constrangimento que as pessoas passam na porta do banco e não é culpa do vigilante que obedece ordens. Todos os bancos tem uma porta alternativa do lado. Obviamente que o cara que chega com marca passo não pode entrar. Quantas vezes não vi o pessoal que trabalha em fábricas e utiliza aquelas botinas com uma ponteira de aço ter que arrancar a botina, deixar lá fora e entrar descalço no banco. São pessoas humildes, pelo amor de Deus”, disse.

Davoli entrou no assunto para parabenizar o vereador Luís Carlos Pereira da Conceição (PSDB) pela elaboração de projeto de lei que obriga os bancos da cidade a dispor de portas alternativas para pessoas com marca passo. A lei aprovada no começo do mês prevê penalidades que variam de multa de mil Unidades Fiscais de Referência Catanduva (UFRCs) até suspensão do alvará de funcionamento. Davoli cobrou reclamou que, apesar da existência de leis, as empresas não cumpririam as normas e o Governo não teria pessoal para realizar a fiscalização.

“Os bancos não cumprem com aquilo que a Câmara aprovou e que foi sancionado pela Prefeitura. Inclusive a lei de fila que de terça a sexta é 15 minutos e de segunda é 20 minutos, pós feriado e antes de feriado é 30 minutos. De 2014 até hoje a Prefeitura só realizou 12 autuações. Em 2013 fiz uma lei que o Procon de Catanduva fosse até os bancos e multasse in loco. Rio preto e Barretos tem Procon. O Procon daqui só orienta, não tem poder de fiscalizar e autuar. Tem que ir Procon de fora. Fiz a lei para que os dois funcionários fossem para São Paulo fazer curso e eles teriam poder de multar. Em Rio Preto para que se tenha uma ideia, nos últimos dois anos, os bancos levaram R$ 10 milhões de multa e 50% vai para a Prefeitura e 50% vai para entidades. Na época procurei o Governo e não resolveram. Para a população isso é terrível”, concluiu.

Nathália Silva

Da Reportagem Local