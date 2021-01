Alterações na Lei Orgânica Serão Votadas em Sessão Extra Amanhã

Alterações na Lei Orgânica do Município serão votadas em sessão extraordinária convocada pelo presidente do Legislativo, Gleison Begalli.

A sessão extra, a primeira de 2021, está marcada para quinta-feira, 21, às 17 horas. Na pauta o primeiro projeto polêmico do ano. O prefeito Osvaldo de Oliveira Rosa faz uma série de alterações na Lei Orgânica do Município, dentre elas as revogações dos artigos já considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça, retira texto que proíbe o vice- prefeito de assumir outros cargos dentro da administração direta e indireta ( O que se aprovado, dá liberdade de Claudio Romagnolli assumir a Saec) e altera ainda incisos que tratam sobre as investigações e processos contra parlamentares.

Neste último, o texto que era: “Nos casos dos incisos I, II, VI e VII deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por maioria de dois terços, sendo o voto sempre público, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 12/2001)

§ 3º Nos casos dos incisos III, IV, V e VIII, a perda do mandato será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer Vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Passa a ser: “Nos casos dos incisos I, II,VI e VII deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Câmara, após análise da admissibilidade feita pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar . I se a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não reconhecer a admissibilidade da representação, a mesma será arquivada de ofício pela comissão. II caso reconhecida a admissibilidade, a mesma será encaminhada ao Plenário que por dois terços dos votos dos seus membros dará prosseguimento a representação, observando o rito estabelecido no decreto lei 201/67, caso não seja obtido quórum necessário a mesma será arquivada”

“Trata-se de um projeto de emenda à Lei Orgânica do Município com o objetivo de adequar algumas disciplinas”, destaca Rosa na Exposição de Motivos do Projeto.

“Com relação a remuneração dos agentes públicos, entende-se que como uma necessidade de fazer uma adequação à redação do texto constitucional conforme a Constituição”, informa o prefeito no projeto.

Ainda com relação a este projeto o prefeito destaca que outra alteração necessária é relativa ao vice-prefeito, que além de outras atribuições que lhe forem conferidas pela Legislação local, auxiliará o prefeito sempre que por ele convocado para missões especiais, ou substituirá nos casos de licença e o sucederá no caso de vacância de cargo.

Outro projeto de lei a ser discutido é o 07/2021, também de autoria do prefeito. Nesta propositura solicita-se a autorização para o Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária do exercício de 2021 no total de R$ 10,1 milhões.

Segundo o prefeito, o presente projeto suplementar é em razão do saldo financeiro remanescente de recursos estaduais recebidos do Fundo Estadual de Saúde, Recursos Federais recebidos do Ministério da Saúde e emendas parlamentares para ações e serviços de enfrentamento à Covid-19.

Ainda na pauta da sessão, consta o projeto de número 05/2021. Na propositura, de autoria do Executivo, fica autorizado o Crédito adicional especial na Lei Orçamentária de 2021. “Neste projeto solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional visando destinar recursos orçamentários para o pagamento do Cartão Alimentação do período de março de 2015 a maio de 2018”, destaca.

Já o projeto 06/2021 solicita autorização para abertura de crédito no valor de R$ 1 milhão para a manutenção do bloco de atenção básica da Secretária Municipal de Saúde e para investimentos do bloco de alta e médica complexidade do referido órgão.

O prefeito destaca que o projeto se faz necessário em razão do saldo financeiro remanescente de recursos estaduais recebidos do Fundo Social de Saúde.

“O recurso será destinado à manutenção básica da Secretaria Municipal de Saúde e para investimentos do bloco de alta e médica complexidade do referido órgão”. Finalizou o prefeito na propositura.

Também deve ser realizada a eleição (provisória) da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Finanças e Orçamento.

Na segunda-feira, uma reunião foi realizada entre vereadores e prefeito. O objetivo era justamente apresentar as propostas e solicitar a realização de sessão extraordinária.

Karla Konda

Editora Chefe