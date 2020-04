Alesp Aprova Projeto Que Reconhece Estado De Calamidade Nos Municípios

Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou na terça-feira (31) em sessão virtual, o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 5/2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos 644 municípios do Estado em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus.

A sessão extraordinária foi realizada no Plenário Virtual, plataforma digital implantada para que o Legislativo possa continuar seus trabalhos sem a necessidade de reuniões presenciais.

Com a aprovação, por 88 votos favoráveis e 1 contrário, terão reconhecimento de calamidade pública todos os municípios paulistas que formalizarem o pedido à Assembleia Legislativa de São Paulo. Os gestores municipais deverão encaminhar os decretos que reconhecem a situação de calamidade pública na cidade através de um e-mail institucional da Prefeitura para o endereço eletrônico sgp@al.sp.gov.br

A homologação dos decretos pela Assembleia Legislativa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Com esse procedimento, o Tribunal de Contas do Estado (TCE), que é órgão responsável por julgar as contas dos prefeitos, estará ciente de que eventual descumprimento das metas fiscais e gastos além dos previstos no orçamento se deve à situação de calamidade pública vivida pelos municípios.

O jornal Regional questionou a situação da cidade Catanduva a prefeitura que respondeu em nota “Catanduva poderá decretar estado de calamidade, em breve, mediante ao avanço dos casos e ao agravamento da crise econômica”. As cidades mais próximas de Catanduva que já decretaram calamidade são: Pirangi e São José do Rio Preto.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

