Alça de Acesso da SP-351 ao Theodoro Rosa Filho é Pedido de Luís Pereira

O presidente da Câmara de Catanduva, Luis Pereira, elaborou o requerimento endereçado ao Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vinholi, para que intercedesse junto ao Governador do Estado de São Paulo, João Doria, ao Diretor Presidente da Concessionária de Rodovias TEBE S/A, Antonio Carlos Chinelato e também ao Secretário de Logística e Transportes do Governo Estadual de São Paulo, Eng. João Octaviano Machado Neto, solicitando a construção de uma alça de acesso à Rodovia Comendador Pedro Monteleone ao bairro Theodoro Rosa Filho.

De acordo com Pereira, a sociedade catanduvense, estabelecida nas intermediações do bairro Theodoro Rosa Filho e adjacências, reclama da dificuldade de acesso ao bairro, desde a sua regular instituição como bairro catanduvense, já que possui apenas um único meio de acesso, que é os corredores do prolongamento da Av. São Domingos.

“Não é de hoje, que os moradores do bairro Theodoro Rosa Filho suplicam por melhorias na infraestrutura do bairro, principalmente com relação à construção de um novo acesso. Há de ressaltar, que é plenamente descabido e inaceitável, um logradouro com a dimensão e a capacidade representativa que tem o bairro Theodoro Rosa Filho, possuir apenas um único meio de acesso”.

Após o requerimento ser aprovado, o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi, através de ofício, solicitou ao Presidente da Câmara Municipal de Catanduva, Luis Pereira, a cessão do Plenário do Legislativo para o Projeto do Governo do Estado de São Paulo “Conversa com o Secretário”. Aproveitando a oportunidade da vinda de dois secretários para Catanduva, o Chefe do Legislativo Catanduvense organizou uma reunião, onde convidou o Administrador Paroquial da Santa Teresinha, Padre Jorge, para entregar um abaixo assinado dos moradores do Bairro Theodoro Rosa Filho ao Secretário de Logística e Transportes do Governo Estadual de São Paulo, João Octaviano Machado Neto, contendo mais de 500 assinaturas, onde pediram uma alça de acesso à Rodovia SP 351 (Rodovia da Laranja).

De acordo com o pároco, “a alça de acesso à Rodovia da Laranja se faz necessária em virtude de quando há fortes chuvas os munícipes daquela região ficam ilhados, sem ter por onde passarem. E com a construção da alça, além de facilitar a mobilidade do local, também facilitará o trânsito, onde os cidadãos terão amplo acesso a esta importante rodovia”.

Karla Konda

Editora Chefe