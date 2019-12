Afonso Macchione Entra Com Pedido De Anulação De Sua Cassação

As noticias chegaram por rede sociais e grupos de aplicativos que o ex-prefeito Afonso Macchione decidiu entrar na Justiça para tentar anular os dois processos de cassação que sofreu no período de maio e junho. No site do Tribunal de Justiça de São Paulo consta a data de entrada no dia 28 de novembro do pedido de anulação das cassações.

Entramos em contato com Macchione que contou que o caso está na 1º Vara Cível e decidiu tentar a anulação depois que consultou um advogado que o aconselhou na decisão. “Busquei um advogado que me aconselhou a entrar com esta ação anulatória”. “Espero que a Justiça restabeleça a verdade e conforme decisão judicial tomaremos a nossa” enfatizou o ex-prefeito.

Durante a entrevista ao Regional ele disse que se for favorável a anulação das cassações ele continuará os trabalhos da atual prefeita. Também ele não quis dar a opinião de como Marta está administrando Catanduva, pois é muito cedo dar um posicionamento sobre isso. “Não tenho acompanhado a atual administração e seria prematuro qualquer posicionamento no momento. A Marta é extremamente competente e certamente está desenvolvendo um bom trabalho”.

Nesse pedido que fez a justiça pode se dizer Tutela Antecipada que é o ato do juiz, por meio de decisão interlocutória, que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância, quer em sede de recurso. O juiz poderá dar a tutela antecipada de uma liminar e assim Macchione poderá voltar ao cargo enquanto corre o processo, mas se o juiz entender que não tem direito e indeferir o pedido do ex-prefeito, possivelmente os advogados de Afonso podemrão entrar com recurso no Tribunal de Justiça.

Ariane Pio

Da Reportagem Local