Afonso Macchione Confirma Que Hoje Já Estará Na Prefeitura

Na tarde de ontem (16), o advogado de Afonso Macchione Netto, Dr. Tony Chalita contou que o prefeito já pode assumir o cargo, pois a Câmara Municipal de Catanduva e a prefeita Marta do Espirito Santo já estão cientes da decisão da justiça.

O juiz José Roberto Lopes Fernandes, da Comarca de Catanduva já determinou que a providência para o cumprimento da tutela recursal já foi determinada, feito no mesmo dia em que proferida, com intimação já ocorrida da decisão de fls. 3462/3470 tanto da Prefeita do Município de Catanduva quanto a Câmara Municipal cabendo assim às partes as providências para cumprimento da ordem determinada pela Instância Superior para imediato retorno do autor ao cargo de Prefeito.

No documento o juiz analisou as seguintes partes: “Pretensão da tutela recursal foi deduzido pela parte autora nos seguintes termos: “(…) Ante o exposto, requer seja deferida, em antecipação de tutela, a fim de suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 231 de 27 de maio de 2019 e do Decreto Legislativo nº 232 de 10 de junho de 2019, ambos da Câmara Municipal de Catanduva/SP, com a imediata recondução do Autor ao exercício de seu mandato eleito de Prefeito do Paço Municipal, até final julgamento deste feito.(…)”.

O juiz José Roberto Lopes Fernandes, da Comarca de Catanduva termina dizendo que é claro e cristalino que os Decretos Legislativos 231/2019 e 232/2019 já estão suspensos por força da decisão judicial, não cabendo ao Poder Judiciário nessa primeira instância tratar de outras providências de caráter interna de outros Poderes constituídos, considerando inclusive a independência e harmonia que deve imperar entre os Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. Espera-se atuem os últimos com a responsabilidade, maturidade e seriedade que o momento requer.

Deixa claro que não houve descumprimento de ordem judicial, pois a petição de fls 3477/3479 do advogado de Macchione sugere suposta exigência de um novo ato, ou seja, um novo decreto da Câmara para suspensão dos anteriores, mas que, como visto, já estão suspensos por força de decisão judicial, repita-se, de cumprimento imediato e sem mais delongas.

Em contato com o Prefeito Macchione, ele confirmou que estará hoje reassumindo seu cargo na Prefeitura de Catanduva.

Ariane Pio

DaReportagem Local