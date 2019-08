Administração Remaneja, Exonera e Contrata Novos Integrantes do Governo

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes fez alterações no alto escalão do governo e dentre elas está o remanejamento, acúmulo de cargos, exoneração e contratação de novos integrantes da equipe.

Em nota, assessoria de comunicação da administração informou os nomes dos ocupantes dos cargos máximos dentro do Executivo.

A Secretaria de Obras e Serviços passará a ser comandada pelo engenheiro civil Marcos Queiroz Coelho. Ele atuou por oito anos na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC) e, além do setor público, teve importante passagem pelo setor privado, segundo a assessoria.

A vaga era ocupada por Marco Machado, que assumirá a Secretaria de Planejamento, que por sua vez, fica sem Adriana Bellini Bonjovani, que foi exonerada.

Mudanças também foram feitas na Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva e meio ambiente. O engenheiro Carlos Alberto Calixto Lapera volta a ser o superintendente da Saec e José Maurício Braga assume o meio ambiente. Braga já era diretor da pasta.

O gerenciador de turismo Fernando Bonvino também se desliga da função e quem assume será Beatriz Trigo, que irá acumular o turismo e habitação, no qual já era a gerenciadora.

Ainda segundo a assessoria, as mudanças serão publicadas no Diário Oficial do Município de segunda-feira, dia 2.

Karla Konda

Editora Chefe