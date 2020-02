Administração Adota Nebulização Noturna Em Busca de Reduzir Dengue

Aadministração de Catanduva adotou mais uma medida de combate a dengue sugerida pela população. Neste caso, trata-se do conhecido fumacê, veneno que é nebulizador à noite com um veículo.

Ontem os primeiros residenciais receberam a nebulização que é feita com o apoio da Superintendência de Controle de Endemias (Sucen).

O veneno foi passado nos bairros São Francisco, Santa Rosa e Moreschi.

A Secretaria de Saúde pede a colaboração dos moradores para que abram portas e janelas para facilitar a ação do inseticida nas casas. Outra recomendação é manter cobertos alimentos, filtros de água e utensílios de cozinha. As vasilhas de água de animais domésticos devem ser retiradas. Pessoas alérgicas ou com problemas respiratórios devem se ausentar de seus domicílios.

A expectativa é que o cronograma de nebulização veicular noturna atinja outras áreas da cidade, mediante o repasse ao município de nova remessa de inseticida via Governo do Estado – regional da Sucen em Rio Preto.

A distribuição do insumo vem sendo feita de forma gradativa, diante do cenário de alto risco de transmissão.

A prefeitura informa que continua em andamento a nebulização costal, durante o dia, em diferentes regiões da cidade. Nesse caso, antes de entrar nos imóveis com o veneno, os agentes de endemias visitam casa a casa e avisam os moradores sobre os procedimentos que devem ser adotados para facilitar a ação do inseticida.

Karla Konda

Editora Chefe