Acontece Hoje Audiência Pública Sobre Orçamentos e Metas do Município

Hoje (26) acontece audiência pública na Câmara Municipal de Catanduva, às 18h. A reunião tem como objetivo a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do município relativas ao quadrimestre do exercício de 2021.

Devido ao distanciamento social e evitar o contágio pelo vírus do covid-19 todos os interessados estão convidados, mas a capacidade máxima é de 25% no auditório.

“As audiências públicas sobre o cumprimento das metas quadrimestrais estão previstas no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/2000. Com disso, até o último dia de maio a prefeitura está obrigada a demonstrar e avaliar publicamente o cumprimento das metas fiscais que foram previstas para janeiro, fevereiro, março e abril, metas estas que estão devidamente previstas em lei aprovada pela câmara municipal ainda em 2020. A obrigatoriedade de audiência pública visa a transparência e participação popular; Já o fato das metas terem sido estabelecidas em um ano anterior, ou seja, em um mandato diferente, visa privilegiar a continuidade do planejamento na administração pública.” – Ressalta Manzano.

Para ele, principalmente em um ano em que houve a alternância de mandatos é extremamente relevante que a população acompanhe o cumprimento de objetivos anteriormente fixados pela legislação e principalmente a qualidade dos gastos municipais, sempre primando pelo melhor custo-benefício para os munícipes sem deixar dívidas públicas ou mesmo descumprir acordos.

“É natural que o gestor público em início de mandato queira realizar o maior número de atividades possível para, de alguma forma, se destacar e diferenciar-se das administrações anteriores. Com isso, gastos com horas-extras, aumentos de quantitativos em contratos pré-fixados ou mesmo a busca por outros fornecedores tornam-se bastante atrativos, mas devem ser realizados com o devido cuidado e planejamento, possibilitando o cumprimento das metas anteriormente estabelecidas e ainda não endividando a máquina pública. O gestor deve ter consciência de que o orçamento é bastante limitado e as obrigações e necessidades são muitas.” – completa.

Ariane Pio

Da Reportagem Local