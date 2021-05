Acontece Hoje Audiência Pública Sobre Criação da Microrregião de Catanduva

Hoje (29), acontece às 9h Audiência Pública que discutirá a criação da microrregião de Catanduva. O objetivo da reunião é discutir a criação da microrregião de Catanduva. o evento será no Teatro Municipal Aniz Pachá que fica na Rua Quatorze de Abril, 50 Jardim do Bosque.

O evento contará com a presença do vice-governador de São Paulo e secretário de estado de governo, Rodrigo Garcia.

A população dos 13 municípios da região de Catanduva poderão apresentar sugestões até o dia 15 de junho pelo e-mail audiênciapública@sp.gov.br e também as pessoas poderão acompanhar audiência pública em tempo real pela internet no YouTube: youtube.com/desenvolvimentoregionalsp.

Caso haja interesse de transmissão em seus respectivos canais, será disponibilizado link, via TV Alesp.

Ariane Pio

Da Reportagem Local