Ação Civil Pública é Ajuizada Depois de Nomeações de Assessores

Uma Ação Civil Pública foi ajuizada pela promotoria de Catanduva depois das nomeações de ocupantes do cargos de assessor parlamentar, considerados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

12 vereadores são incluídos na ação – com exceção de Luís Pereira, que não teria contratado nenhum assessor para este início de mandato. Na ação movida, o Ministério Público requer o cumprimento da decisão – com a exoneração dos ocupantes dos cargos e em caso de descumprimento, o pagamento de multa.

O processo foi distribuído para a 2ª Vara Cível de Catanduva e deverá ser analisado pela juíza Maria Clara Schimidt de Freitas.

Inquérito – o inquérito civil instaurado sobre o mesmo tema foi arquivado, conforme pesquisa no site do Ministério Público do Estado de São Paulo, mas ainda depende de homologação do arquivamento pelo Conselho Superior.

No arquivamento, o promotor André Luiz Nogueira da Cunha afasta a improbidade administrativa dos vereadores alegando que os parlamentares indicaram seus assessores com base em parecer jurídico que defende que é preciso aguardar o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Procurador Geral de Justiça e que considerou 32 cargos em comissão da Câmara como sendo inconstitucionais.

“Tem-se um Venerando Acórdão a cumprir, que não foi cumprido, que a Câmara se recusa a cumprir, que os Vereadores, enquanto pessoas físicas, se recusaram a cumprir, nomeando assessores parlamentares, salvo o Digno Vereador Luis Carlos Pereira da Conceição. Assim, arquivando-se este procedimento, por ausência de dolo ou má fé dos atuais Vereadores, por equivocada orientação jurídica, bem como porque o anterior Presidente cumpriu a Recomendação e exonerou os assessores, no final do ano passado, será ajuizada, com documentos destes autos, ação civil pública condenatória de obrigação de fazer e de não fazer. Opta-se, portanto, pelo ajuizamento de ação de obrigação de fazer de não fazer contra o Poder Legislativo, mas também contra os Vereadores, enquanto pessoas físicas, já que detentores de parcela significativa da soberania municipal e constitucional, pois é o Presidente que nomeia os Assessores Parlamentares, mas por indicação dos Vereadores, que já o fizeram, bem como é o Presidente que nomeia os demais cargos indicados como inconstitucionais pelo Egrégio Tribunal de justiça”, consta na portaria de arquivamento do inquérito.

Consta ainda no arquivamento, os pedidos realizados na Ação Civil movida “exonerem imediatamente todos os ocupantes dos referidos cargos e que rescindam todos os contratados, pessoas físicas ou jurídicas, por licitação ou sem licitação, para o exercício das funções ou atribuições dos referidos cargos, sob pena de multa diária individual de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhido aos cofres públicos municipais”.

Karla Konda

Editora Chefe