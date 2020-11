“A Representatividade Ainda é Pequena e Temos Muito a Construir”, diz Taise Braz

Dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra e, nesta data, Taise Braz, a primeira mulher negra vereadora eleita em Catanduva faz uma reflexão.

“ De diversos aspectos sociais a representatividade ainda é pequena e temos muito a construir, um caminho para que tenhamos estas condições é a aplicação de uma educação antiracista, que deve ser abraçada como prioridade não apenas pelo Estado, mas por toda sociedade. Já que quando falamos de Racismo Estrutural, esta mazela é alimentada por toda sociedade”, comenta.

Para Taise ainda existem lacunas sobre a tratativa do contexto histórico, com forte influência do embranquecimento e anulação de vozes pretas. “Por isso neste período nos deparamos com frases prontas e discursos como a Consciência Humana. E é importante analisarmos o quanto a defesa deste tipo de fala perigosa, sufoca e deprecia o trabalho das militâncias negras”.

Ela comenta ainda que, por enquanto, ainda não é possível comemorar a data. “Como podemos comemorar o Dia da Consciência Negra, enquanto encabeçamos autos índices de violência doméstica, obstétrica, policial e temos salários inferiores e menores oportunidades de acesso?”, diz.

Alguns avanços devem ser destacados como o pleito de 2020 que trouxe ascensão ao poder de grupos sub-representados como na política, sendo acessados por indígenas, homens e mulheres trans e negras e negros. A exemplo de Taise, que faz parte da história recente de Catanduva.

“A sociedade tem despertado para a importância dos recortes de classe, gênero e raça e vem amadurecendo a necessidade de um avanço democrático, construído da base para o topo”.

Taise é membro do MNC ( Movimento Negro de Catanduva) que atua na cidade há quase 3 anos, na luta contra exclusão, opressão e na retomada de pertence da população negra.

“É vital destacar que a temática necessita de fomento constante nos demais meses do ano. Através de iniciativas de inclusão e o convite a reflexão e mudança de padrão. Novos ares surgem, mas ainda temos á desconstruir, agregar e conquistar”.

O Movimento Negro de Catanduva pode ser acompanhado pelas redes sociais. Facebook: movimentonegrodecatanduva e Instagram: mnccatanduva.

Karla Konda

Editora Chefe