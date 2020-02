A Partir Dos 16 Anos, Já É Possível Solicitar O Título De Eleitor Para As Eleições 2020

Os jovens que têm entre 16 e 17 anos já podem tirar o título de eleitor. O alistamento eleitoral nessa faixa de idade é facultativo, mas os cartórios e postos de atendimento da Justiça Eleitoral estão à disposição para atender os jovens eleitores. Quem vai tirar o título pela primeira vez deve, primeiramente, agendar atendimento. Com dia e hora marcados, o eleitor comparece ao local indicado portando documento oficial e comprovante de endereço emitido nos últimos três meses. Homens com mais de 18 anos devem apresentar, ainda, comprovante de quitação do serviço militar.

O menor de idade não precisa ser acompanhado por responsável para solicitar o título de eleitor. Durante o atendimento, o cadastro é preenchido com informações pessoais e também com os dados biométricos do eleitor – inclusive nas cidades em que o cadastramento biométrico ainda não é obrigatório. O eleitor ainda terá a oportunidade de escolher o local em que deseja votar, conforme disponibilidade de vagas. O título é emitido na hora e o eleitor garante, assim, o direito de votar nas próximas eleições.

O endereço do Poupatempo de Catanduva: Av. Comendador Antônio Stocco, 537 – Parque Joaquim Lopes, Catanduva – SP, 15800-610. Horário: 8h as 17h, Telefone: (11) 4135-9700.

Ariane Pio

Da Reportagem Local