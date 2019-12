“A Guerra Política Faz a Cidade Perder, o Servidor Perder”, Diz Presidente do Simcat

“A guerra política faz a cidade perder, o servidor perder. O servidor poderia estar pegando esse dinheiro e aquecendo o comércio. Todo mundo perdeu”, essa é uma das frases ditas pelo O presidente do Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat), Roberto José de Souza, durante entrevista concedida à VOX FM.

Souza falava sobre a rejeição dos projetos encaminhados pelo Executivo sobre o reparcelamento e parcelamento da dívida com o Instituto de Previdência dos Municipiários (IPMC) rejeitados pelo Legislativo e sobre outras propostas apresentadas em 2018.

Para Souza, caso pacotes de medidas apresentados anteriormente tivessem sido aprovados, neste final de ano, servidores municipais até o nível seis e professores já estariam recebendo o que era devido do dissídio de 2015.

“É com muita tristeza que vemos o que aconteceu e que prejudicou a classe trabalhadora. Faltou uma melhor leitura desses projetos. Lembrando que todos os prefeitos tiveram os parcelamentos todas as vezes que precisaram da Câmara Municipal”.

O sindicalista disse ainda que a recondução de Macchione ao cargo e entrevista concedida por ele teria “atrapalhado” ainda mais a aprovação dessas propostas. “O que eu percebia enquanto a Marta era prefeita era de que ela poderia ter sete votos. Como a Justiça concedeu liminar e reconduziu Macchione e ele fez comentários falando sobre vereadores, isso fez com que os parlamentares rejeitassem. Mas ninguém se atentou a parte técnica”, disse.

Souza ainda relembrou o histórico de projetos encaminhados à Câmara. “Ele queria adiantar (Macchione), principalmente para os níveis menores. Até porque cada dia que passa a dívida fica ainda maior. Hoje esta ação já está mais de R$ 30 milhões. Em 2018 foram criados alguns projetos de lei, como a criação do Fundo. A Câmara rejeitou todos. O IPTU igualado para os novos loteamentos, a outorga para o transporte coletivo, a transferência do meio ambiente para Saec. Todos esses projetos geravam receita. Mas a Câmara rejeitou todos”.

“Na época da criação do fundo, teve vereador que falou mas vai demorar para pagar, pagar como Casas Bahia. Mas hoje estaríamos recebendo até o nível 6 e os professores. E não estou aqui defendendo prefeito. Penso nos servidores. Nossa folha de pagamento hoje está em 48%, se chegar a 51.3% ele não fará mais o reajuste anual, por causa da Lei de responsabilidade fiscal, ele vai alegar estar no limite”.

Karla Konda

Editora Chefe