“A Fé Move o Mundo e Tivemos Essa Notícia que Beneficiará Todos os fiéis”, Diz Pereira

“É com grande alegria que recebemos a notícia de que Catanduva teve a reabertura de Igrejas e Templos Religiosos. Já teremos nossas igrejas e templos abertos para receber todos aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. A fé move o mundo e tivemos essa notícia que beneficiará todos os fiéis de Catanduva. Que Deus abençoe todos nós e nos permita passar por esse momento difícil com muita fé e esperança”, disse o presidente do Legislativo, Luis Pereira, ao mencionar o decreto municipal que permitiu a reabertura das igrejas para realização de cultos e missas.

Pereira foi um dos vereadores de Catanduva que buscavam que a flexibilização da quarentena também atingisse os templos religiosos.

No dia 22 de abril, o Presidente da Câmara solicitou ao Poder Executivo a reabertura por meio de requerimento e ofícios.

Na noite da última terça-feira, 2 de junho, a Prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes, durante a 135ª Sessão Ordinária, anunciou que editaria um novo decreto permitindo a realização de cultos e missas em Catanduva.

O Decreto nº 7.790, foi publicado na quarta-feira, 3 de junho e já está em vigor.

De acordo com o documento, fica determinado aos responsáveis por templos religiosos de quaisquer cultos que decidirem pela realização das celebrações com presença de público a obrigatoriedade das seguintes medidas: Permitir a entrada de pessoas até o limite de 20% da capacidade do prédio; Redução do tempo de duração das celebrações a no máximo 40 minutos; Distanciamento de 2 (dois) metros entre as pessoas; Uso de máscaras; Intensificação de procedimentos de limpeza do ambiente com aplicação de hipoclorito de sódio a 1%; Disponibilização de álcool em gel a 70% em todas as entradas e saídas dos prédios; Afixar nas entradas dos prédios informes sobre a capacidade máxima de pessoas permitidas em cada celebração; Adotar normas e rotinas que evitem a aglomeração de pessoas; Cabe aos responsáveis pela condução das celebrações a comunicação eficiente das medidas e ações desenvolvidas para garantir a segurança dos frequentadores, bem como da importância das medidas de prevenção ao Coronavírus.

