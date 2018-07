A Empresários, Governo Descarta Rebaixamento dos Trilhos no Centro

Em resposta a ofício de empresários de Catanduva, o Governo descartou a possibilidade de rebaixar a linha férrea no centro da cidade como alternativa ao problema da altura do pontilhão da Rua Sete de Setembro. A ideia, segundo o documento, seria inviável. “A solução técnica de rebaixar os trilhos é inviável, uma vez que a linha cruza córregos, e como trabalha com desníveis baixos seria necessária a intervenção em praticamente todo o trecho que cruza o município, além de comprometer a segurança quando da passagem fechada do comboio pelo raio acentuado de curvatura existente”, respondeu o prefeito Afonso Macchione Neto (PSB).

O Governo voltou a argumentar que a altura do pontilhão da Rua Sete de Setembro estaria inadequada para os padrões da concessionária. “A altura para a segura passagem dos trens que circulam pelas linhas férreas é de 6.75 metros, conforme regulamentação do órgão que, hoje, autoriza essa passagem. O pontilhão da Rua Sete de Setembro tem 4,50 metros de altura, por isso a necessidade de subir dois metros”, apontou.

Em tópico sobre eventuais danos à comunidade, Macchione afirmou que o fechamento das Ruas Sete de Setembro para acesso a São Paulo e da XV de Novembro no cruzamento com a linha férrea não necessariamente causaria danos aos comerciantes e moradores dessas regiões.

“O fluxo de veículos que passa por vias de grande circulação, não necessariamente gera clientes para os comerciantes que ali se instalam. Muitas vezes dificultam o seu acesso e a intervenção no pontilhão é a mais crítica em termos de segurança para a população que ele circula. A reorganização do fluxo das ruas pode contribuir para que não haja esvaziamento dos veículos a frente dos comércios hoje existentes”, apontou o Governo que considera a passagem de nível da Rua XV de Novembro como “o ponto mais crítico em relação à segurança dos veículos e pedestres que cruzam a linha”.

Sobre o novo pontilhão que consta no projeto para a ligação da Avenida Engenheiro José Nélson Machado a Daniel Soubhia e prolongamento da Rua São Paulo, o documento aponta que o dispositivo “não será pista única” e informa que o projeto executivo ainda não estaria concluído.

Nathália Silva

Da Reportagem Local