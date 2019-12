84% Do Pagamento Da Obra Do Rio São Domingos Já Foram Pagos, Segundo A CEI

Durante a reunião realizada na quinta-feira (28), pela CEI da “Canalização do Rio São Domingos”, que apura as supostas irregularidades na obra de Canalização do Rio São Domingos, após analisarem a documentação os vereadores fizeram várias deliberações, uma delas seria saber qual o valor que já foi pago pela obra até a atual data.

Na manhã de sexta-feira, (29) alguns dos integrantes da Comissão de Inquérito, estiveram na prefeitura, mais precisamente na Secretaria de Finanças para obter a resposta sobre este questionamento.

Os parlamentares tiveram uma reunião e durante a conversa com a Secretária de Finanças, Solange Regina Variani Fonseca, concluíram que atualmente já foram pagos 84% da obra de canalização do Rio São Domingos, ou seja, dos cerca de R$ 10 milhões que seria o valor total da obra, atualmente foram pagos em torno de R$ 7 milhões e meio. “Fiquei indignado ao saber que até o final do ano tem-se uma estimativa de 92 % a 100 % de pagamento dessa obra”, disse o presidente da CEI, Wilson Paraná.

Já Ditinho Muleta afirma que esse valor poderia ser usado de outra forma, como por exemplo, ser parte do pagamento do dissídio do funcionalismo público.

Ariane Pio

Da Reportagem Local