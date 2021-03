Aproximadamente 45% dos profissionais da educação de Catanduva tomarão vacina a partir de abril, conforme anunciado pelo Governo do Estado. Os dados são referentes aos trabalhadores ligados à secretaria municipal de Educação. Número de professores e outros profissionais da área nas escolas estaduais não foram informados pela Secretaria Estadual, depois de questionamentos.

A vacinação para este público começa a partir do dia 12 de abril.

De acordo com Claudia Cosmo, secretária de Educação, a notícia reforça a possibilidade de retorno as aulas presenciais com segurança. “Essa notícia enche nosso coração de esperança, esperança em dias melhores, na retomada das aulas presenciais, numa condição de maior segurança, onde continuaremos com todos os protocolos já previstos e para os quais o município está preparado para colocar em prática, mas num cenário em que os profissionais da educação começaram a voltar as aulas dentro de um grupo que está gradativamente sendo vacinado faz com que esse ambiente se torne mais seguro, onde as atividades pedagógicas também poderão ser realizadas dentro de uma condição que favorece muito mais essa integração e a possibilidade de convívio”, afirmou.

No estado, o objetivo é vacinar 350 mil professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos. Para profissionais da rede privada, haverá apresentação obrigatória dos dois últimos contracheques para evitar fraudes na vacinação (leia mais na Página 3).

“São doses de esperança, para que as escolas não fechem mais e nossos estudantes possam recuperar e seguir o percurso de aprendizagem”, declarou o Secretário da Educação Rossieli Soares.

O público-alvo representa cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica em São Paulo. Inicialmente, o Governo do Estado está priorizando profissionais com idade em que a incidência de casos moderados e graves da COVID-19 é mais alta.

Karla Konda

Editora Chefe