41,5% do Eleitorado Não Concluiu Ensino Médio em Catanduva

Estatísticas sobre o eleitorado dos municípios do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 41,5% da população apta para votar não chegaram a concluir o Ensino Médio até 2018.

Dos 85.817 eleitores de Catanduva, 1997 (2,33%) são analfabetos, 8.044 (9,37%) leem e escrevem, 12.493 (14,56%) não concluíram o Ensino Fundamental, 5895 (6,87%) pararam de estar depois do 9º ano e 7.179 (8,37%) não terminaram o Ensino Médio.

A maioria dos eleitores de Catanduva não teve oportunidade ou interesse em fazer uma faculdade. Essa maior fatia corresponde aqueles que concluíram o Ensino Médio, num total de 29.211 pessoas, o que corresponde a 34,04% de todos os votantes.

As estatísticas mostram ainda o número de eleitores cursando a faculdade (5,17%) e os que concluíram o Ensino Superior (6,87%).

Elas são maioria

As estatísticas do eleitorado brasileiro auxiliam também as campanhas políticas dos candidatos – com os índices apresentados traçam suas metas voltadas para cada perfil apresentado. Em Catanduva, apesar de pequeno o número de representantes do sexo feminino na política, elas são maioria nas urnas. Num total de 45.322 mulheres e 40.495 homens.

Com relação a faixa etária, a maior fatia de eleitores catanduvenses possuem entre 35 a 39 anos (10,67%) , seguido pelos com idade de 30 a 34 anos (10,11%) , 25ª 29 anos (9,40%) e 50 a 54 anos (9,05%).

Os menores índices ficam para as idades em que o voto é opcional – os jovens de 16 anos – 136 no total e idosos de 90 a 94 anos com 131 que ainda votam.

Para as eleições gerais de 2018, 33.040.411 eleitores estarão aptos a votar no Estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Os dados foram divulgados na quarta-feira (1º) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O eleitorado paulista representa 22,4% do total brasileiro, que é de 147.302.354 eleitores. No universo de pessoas aptas a votarem em São Paulo, as mulheres representam a maioria, somando 52,8%, e os homens, 47,2%. Em relação ao nome social, uma das novidades destas eleições, 1.805 optaram por mudar o nome que aparecerá no caderno de votação.

Quanto à idade, 41% dos eleitores têm entre 25 e 44 anos e, em relação ao grau de instrução, metade do eleitorado tem ensino médio completo (26,43%) e ensino fundamental incompleto (23,79%).

No time de eleitores com voto facultativo, os jovens com 16 e 17 anos equivalem a 0,5% do total, ou seja, 172.308. As pessoas com mais de 70 anos totalizam 8,9% (2.959.069) e os analfabetos, 2,41% (795.434). Os eleitores que declararam ter deficiência somam 1%, o que corresponde a 351.553.

Os três maiores eleitorados do Estado são a capital, com 9.052.724 eleitores, Campinas (849.127) e Guarulhos (814.342). Em contrapartida, o município com menor eleitorado é Borá (1.123), distante quase 490 km da capital.

O cadastro eleitoral foi fechado em 9 de maio para emissões do primeiro título, transferências, revisões e biometria. Após essa data, o sistema da Justiça Eleitoral entrou em fase de atualização de seu banco de dados, para a preparação das eleições.

Karla Konda

Editora Chefe