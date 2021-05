400 Pessoas Não Voltaram Para Tomar Segunda Dose da Vacina Contra Coronavirus

Em Catanduva, os dados atualizados de pessoas faltosas na vacinação segundo Natalia Lourenço Costa, diretora do departamento de vigilância em saúde, explicou que existem 400 pessoas que não voltaram para aplicação da segunda dose. No inicio do mês eram 200 pessoas, saltando para as 400, com isso há um alerta no município e a diretora adiantou que na próxima semana haverá uma força tarefa para buscar por essas pessoas que ainda não foram tomar sua segunda dose.

O Governo do Estado de São Paulo também divulgou dados e fez uma alerta nesta quinta-feira (27) para 501,6 mil pessoas que ainda não compareceram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose da vacina contra COVID-19. Idosos de mais de 80 anos são a maioria entre os que não tomaram o imunizante da Fiocruz/Astrazeneca.

Os dados consolidados até hoje mostram que 501.693 pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes disponíveis e ainda precisam completar o esquema vacinal, ou seja, receber a segunda dose. O total inclui 212.403 pessoas que não tomaram a vacina da Fiocruz/Astrazeneca e outros 289.290 referentes à vacina do Butantan (Coronavac).

Mais da metade das pessoas que se enquadram nestes públicos reside na Grande São Paulo, que registra 262.286 faltosos. No gráfico divulgado pelo Estado SP a região de São José do Rio Preto, onde inclui Catanduva, estão faltosas as pessoas que tomaram a vacina Astrazeneca 6939 e Coronavac 6756.

Do total de pessoas que não tomaram as doses da Fiocruz/Astrazeneca, 80% são idosos de 80 a 89 anos de idade. O restante do público são profissionais de saúde.

Com base nas estatísticas populacionais previstas pelo Ministério da Saúde para cada faixa etária ou público específico, o Governo de São Paulo define as remessas de doses necessárias para uma das 645 cidades avançarem em cada etapa da campanha.

Ariane Pio

Da Reportagem Local