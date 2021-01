23 cargos Tem Nomeações Publicada Para ‘Comando’ na Administração

Vinte três cargos comissionados tiveram suas nomeações publicadas para o ‘comando’ da administração municipal.

Foram membros do auto escalão do governo e os diretores de departamentos anunciados pelo prefeito padre Osvaldo de Oliveira Rosa, com algumas mudanças.

A primeira portaria, o Chefe do Executivo, nomeia em comissão, o gestor de gabinete Fernando Martins de Sá, que acumulará ainda a Secretaria de Negócios Jurídicos. Nomeia também o secretário municipal de Administração, Richard Casal, o gerenciador de turismo Lucas Martins. Posteriormente e, com mudanças, nomeia o gerenciador municipal de desenvolvimento empresarial Marcos Escobar, que havia sido indicado anteriormente como secretário da Secretaria de Desenvolvimento e Relações do Trabalho. Cargo que foi ocupado por Victor Daltin.

A secretária de Educação, Cláudia Cosmo teve seu nome publicado em portaria, assim como o comandante da Guarda Municipal Cláudio Pereira.

Wellington Vanalli oficialmente assume a secretaria de Finanças, Lupércio Bugança Junior, a Assistência Social, Maria Cristina Machado Sanches, o Trânsito e Transportes Urbanos, Julia Cassiano Wayego, que tinha sido anunciada como diretora de meio ambiente foi nomeada como secretária da mesma pasta, Marcos Queiroz Coelho, Obras e Serviços, Planejamento e Informática, Walter Palamone Agudo Romão e Saúde Cláudia Monteiro Ferrazzi Ferreira,

Também foram nomeados os diretores – Diretor do Departamento Tributário – Camila Delatore, de Administração Gabriela Machado Piva, Diretor do Departamento de Procuradoria Geral Luiz Alberto Federecci Calegari, Diretor do departamento de assistência jurídica Marcos Alexandre Pivetta; Diretor do departamento de desenvolvimento Nycholas Nahs Colombo Duarte, do Financeiro Patrícia Goulart de Campos, Recursos Humanos, Rita de Cássia Barbieri Alvarez, diretor do departamento de agricultura, Rodrigo Antônio de Souza, Superintendente da Funerária, Leandro Cesar Pinto. Todas as portarias são retroativas ao dia 1º de janeiro.

Karla Konda

Editora Chefe