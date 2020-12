126 Chefes, Diretores, Inspetores e Secretários São Exonerados em Portarias

126 cargos à disposição de novos nomes. Essa foi a quantidade de exonerações assinadas pela prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicada ontem no Diário Oficial do Município. A maioria delas datada para o dia 1º de janeiro.

São cargos de confiança em todos os setores da prefeitura, recepcionista de gabinete, chefes de seção, chefes de divisão, diretores, inspetores, encarregados, comandante da guarda, secretários, gestores e Junta Militar.

São pelo menos 126 cargos que deverão ser preenchidos no ano que vem pelo prefeito eleito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa. Alguns dos cargos devem ser dotados por funcionários efetivos do município, mas boa parte é de livre nomeação.

Apenas o secretário de Obras e Serviços Públicos foi exonerado a partir do dia 23 de dezembro, ficando a pasta, portanto, sem o responsável até o dia 31.

Na Saec também já foram publicadas as portarias de exoneração para diversos cargos. Entre eles assessores técnicos, diretores, encarregados, assessores de comunicação e outros.

Karla Konda

Editora Chefe