103 Anos de Catanduva Tem Ato Solene No Paço Municipal

Na manhã de ontem (14), o Prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa liderou o ato solene em celebração ao aniversário de 103 anos de Catanduva, em vez de comemoração, a solenidade chamou atenção e homenageou as vítimas da covid-19 e suas famílias. Catanduva atingiu a triste marca de 300 mortes ao longo da pandemia.

O vice-prefeito Cláudio Romagnolli participou da ação, que contou com a presença dos secretários de governo, além dos vereadores Ivan Bernardi, Maurício Ferreira e Alan Automóveis.

O ato foi realizado em frente ao Paço Municipal, com as bandeiras hasteadas meio mastro. Padre Osvaldo fez oração para cidade e pediu um minuto de silêncio em respeito e solidariedade às famílias enlutadas.

Na ocasião, a secretaria de educação Claudia Cosmo deu um breve discurso sobre a importância das fases vividas por tantas gerações de Catanduva, ela como professora de historia sabe da importância que cada momento tem na construção de uma cidade.

Ao final, 103 balões brancos foram soltos ao vento pelos servidores, das janelas da Prefeitura, em demonstração da vida e esperança, com transmissão ao vivo nas redes sociais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local