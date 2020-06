Prefeitura Renova Contrato Para Gestão de Unidades de Saúde

A Prefeitura de Catanduva renovou o contrato de Organização Social para o gerenciamento e execução das ações e serviços em saúde de Catanduva com o Hospital Psiquiátrico Espírita Mahatma Gandhi. O aditamento, por 12 meses, foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 01º de junho.

Este é o oitavo aditamento do contrato.

A renovação é válida de 1ª de junho de 2020 a 31 de maio de 2021. “O MUNICÍPIO DE CATANDUVA, representado pela Prefeita Municipal, MARTA MARIA ESPÍRITO SANTO LOPES, junto à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, representada por RONALDO CARLOS GONÇALVES JÚNIOR, doravante denominada CONTRATANTE, decide aditar o contrato celebrado com o HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPÍRITA MAHATMA GANDHI, representado por LUCIANO LOPES PASTOR, doravante denominada CONTRATADA na Chamada Pública nº 01/2018 – CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL PARA GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA – SP, da seguinte forma: 1 – quanto ao prazo, por 12 (doze) meses, de 01/06/2020 a 31/05/2021; 2 – quanto ao reajuste anual, na porcentagem de 4,00%, Anexo I, nos termos do processo administrativo nº 2020/5/17679”, consta na publicação.

Com o reajuste de 4% no contrato, calculado pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a prefeitura pagará no ano R$ 26,8 milhões para o serviço que inclui, a contratação de médicos e outros profissionais da saúde para as unidades básicas, manutenção dos veículos, materiais de escritório e informática, de limpeza, energia elétrica, telefone, serviços contábeis, dentre outros. O valor reajustado será em torno de R$ 1 milhão a mais nesse aditamento, na comparação com o vigente antes do dia 1º de junho.

Karla Konda

Editora Chefe