Prefeitura Entrega Novas Planilhas do Dissídio ao TJ e Simcat Solicita Pen Drive

A prefeitura de Catanduva entregou novas planilhas sobre os cálculos do dissídio de 2015 ao Tribunal de Justiça e o Sindicato dos Municipiários de Catanduva (Simcat) solicitou ao Executivo pen drive com os documentos apresentados.Em despacho, o presidente do TJ, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, facultou ao Simcat a obtenção da cópia diretamente com a administração. “Defiro a entrega dos cálculos em pen-drive, sendo que o recebimento do sedex e seu conteúdo será certificado quanto do retorno do regime normal de trabalho. No mais, quanto a excepcionalidade do momento, faculto ao sindicato a obtenção de cópia dos cálculos constantes do pen-drive mencionado diretamente com o município”, consta na publicação assinada em 29 de maio.

De acordo com o presidente do Simcat, Roberto José de Souza, o pedido para a apresentação das planilhas já foi realizado ao Executivo. “Considerando a última manifestação do município aos autos do processo em curso no Órgão Especial do Tribunal de Justiça, referente ao pagamento do dissídio de 2015, requeremos que se digne a conceder a esta entidade sindical, que é parte do processo, uma cópia dos arquivos que serão juntados nos autos”, informa o documento do Simcat. As planilhas são referentes aos cálculos sobre quanto cada servidor tem a receber na ação movida sobre o dissídio de 2015. Uma primeira planilha foi entregue ao TJ, mas foi questionada pelo Simcat, por conter valores a menos para cada servidor. A planilha entregue, desta vez, também passará pelo Simcat para análise, e apresentação de cálculos individuais dos funcionários.

Karla Konda

Editora Chefe