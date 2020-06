Prefeita Marta Fala ao Bispo e Pastores que Reabrirá Templos Religiosos

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes afirmou, de forma virtual, durante a sessão ordinária da Câmara de ontem, ao Bispo Dom Valdir Mamede e pastores presentes, que os templos religiosos deverão ser abertos ainda nesta semana.

Religiosos estiveram na Câmara para manifestar o pedido de reabrir as igrejas para cultos e missas.

Durante o debate, Marta pelo aparelho celular, afirmou: “Eu conversei bastante com a promotoria, conversei durante toda à tarde. Temos atualmente 33% de ocupação dos leitos hospitalares para pacientes de toda a região. Estamos tranquilos com relação a saúde e ainda nesta semana sai o decreto, com toda a regulamentação de distanciamento, para podermos abrir. Entendo que as pessoas precisam deste respaldo da religião que tanto nos acolhe. Queria aqui deixar essa notícia para vocês ficarem cientes. Aguardando agora dados do Comitê da Saúde”, disse a prefeita.

O Bispo da Diocese de Catanduva foi o primeiro a falar a respeito do pedido.

“Queremos cultuar a Deus e pedimos que não nos impeçam. Somos representantes de uma considerável da população catanduvense, que reconhece em Jesus Cristo em seu Senhor. O nosso pleito é um pleito cidadão, não queremos que nos privilegiem, queremos que nos respeitem segundo a Constituição Federal nos garante. Com segurança sanitária, responsabilidade e de nossa parte, muita vontade de cooperar com o poder público. Nós reconhecemos que o poder público tem a responsabilidade pela garantia de saúde, acatamos as decisões e, portanto, em nome do grupo não queremos afrontar o Poder Público. Somos pessoas do bem. Quem exerce o poder tenha coragem de dizer vai ser assim e pronto”.

Pastores também falaram a respeito do pedido.

Karla Konda

Editor Chefe