“Nossas Expectativas São de Retomada da Economia no 2º Semestre”, Diz Secretária

“Esse estudo mostra que temos potencial para crescer e superar as dificuldades. Apesar do cenário atual, tivemos a abertura do Max Atacadista e a expectativa da inauguração da segunda loja do Grupo Muffato. A Havan também terá incremento para consumo e geração de empregos. Nossas expectativas são de retomada da economia da nossa cidade a partir do segundo semestre”, afirmou a secretária de Desenvolvimento e Relações do Trabalho, Beatriz Trigo, ao avaliar pesquisa na qual indica situação do munícipio em ranking de potencial de consumo.

Dados do IPC MAPs mostram que Catanduva subiu duas posições no ranking de potencial de consumo, do 60º lugar no Estado para o 58º. A expectativa para 2020 é de movimentar até R$ 3,4 bilhões .

Como em todos os anos, as classes b e c são as que mais consomem no município, movimentando R$ 1,6 bilhões e R$ 1,2 bilhões, respectivamente. Enquanto isso, o público da classe A terá um incremento na economia de R$ 358 milhões, e as D e E, R$ 206 milhões.

Conforme a projeção, os principais investimentos dos catanduvenses serão a habitação (R$ 966 milhões), seguida do consumo com veículo próprio (R$ 376 milhões) e a alimentação no domicílio (R$ 288 milhões).

Outra participação importante é da alimentação fora de casa, com gastos que devem chegar a R$ 135 milhões, os materiais para a construção, com R$ 129,6 milhões, e o consumo com planos de saúde e tratamento médico e dentário: R$ 129 milhões.

Karla Konda

Editora Chefe