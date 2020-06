Decreto Municipal que Permite a Realização de Cultos e Missas é Publicado

A prefeita Marta Maria do Espírito Santo Lopes publicou decreto municipal que permite a abertura dos templos religiosos. No documento, a Chefe do Executivo recomenda a não realização de cultos e missas, mas deixa opcional para os lideres religiosos a promoção, desde que cumpridas exigências.

Para as igrejas será necessário cumprir as determinações de 20% da capacidade de pessoas presentes e cultos e missas de 40 minutos.

Além de outras medidas de segurança, como distanciamento, uso de máscaras e fornecimento de álcool em gel.

“Aos responsáveis por templos religiosos de quaisquer cultos que decidirem pela realização das celebrações com presença de público fica obrigatório o atendimento das medidas seguintes: Permitir a entrada de pessoas até o limite de 20% da capacidade do prédio; Redução do tempo de duração das celebrações a no máximo 40 minutos; Distanciamento de 2 metros entre as pessoas; Uso de máscaras; Intensificação de procedimentos de limpeza do ambiente com aplicação de hipoclorito de sódio a 1%; Disponibilização de álcool em gel a 70% em todas as entradas e saídas dos prédios; Afixar nas entradas dos prédios informes sobre a capacidade máxima de pessoas permitidas em cada celebração, Adotar normas e rotinas que evitem a aglomeração de pessoas. Cabe aos responsáveis pela condução das celebrações a comunicação eficiente das medidas e ações desenvolvidas para garantir a segurança dos frequentadores, bem como da importância das medidas de prevenção ao Coronavírus”.

Ainda conforme o documento, as medidas poderão ser revistas a qualquer momento.

A prefeita Marta anunciou na noite de terça-feira que iria editar o decreto para a possível realização de eventos religiosos em Catanduva.

O pedido atende a manifestação de diversos pastores evangélicos e da Igreja Católica.

Polêmico, a reivindicação foi bastante discutida entre os religiosos, com ofícios protocolados, reuniões, manifestações e até nota de repúdio.

Em entrevista, o presidente da Associação de Pastores de Catanduva, Benones Vieira dos Santos, comemorou a decisão do Executivo e afirmou que todas as medidas de segurança serão tomadas para manter a prevenção e colaborar com o Poder Público.

“Não vimos uma explicação das igrejas estarem impedidas de realizar suas atividades. A relevância da religião para a sociedade. Essas pessoas tem necessidade, não física, mas também na questão espiritual, e que sentiam muito das igrejas estarem impedidas. Elas não voltam de forma normal, mas que sejam liberadas, dentro de orientação técnica, vamos respeitar todas as prescrições das autoridades”, afirmou.

“Para gente ter uma noção, com todo respeito, um dos segmentos que mais obedeceu a quarentena um dos segmentos foi a religião. Nossa premissa é do bem comum. Agora com a flexibilização, haverá um comprometimento muito grande dos líderes e de todos os seguidores. A partir do momento que começarmos nossas atividades elas serão cabalmente obedecidas. Não queremos o ônus dessa doença sendo disseminada entre os nossos fieis. Nem mesmo acusados de sermos vetores desta pandemia. Queremos ser suporte para darmos força a população para vencermos essa doença”.

Para as igrejas evangélicas, o pastor afirma que serão ampliados os horários de cultos. “Vamos abrir outros horários para atender a todos que desejam esse suporte espiritual”.

Karla Konda

Editora Chefe